Schumer in Johnson sta se dogovorila o proračunskem okviru, sedaj pa se začenjajo pogajanja o delitvi sredstev. Dogovor o tem je za večji del zveznih ministrstev potreben do 19. januarja, ko poteče začasno financiranje, o katerem so se dogovorili lani.

Ameriško proračunsko leto 2024 se je namreč začelo 1. oktobra lani, kongres pa proračuna ni potrdil in vlada deluje po zakonu o začasnem financiranju. Za ministrstvo za kmetijstvo, transport, energijo, veterane in nekatera druga se to izteče 19. januarja, za ostala, med katerimi je tudi Pentagon, pa 2. februarja.

Schumer je po potrditvi proračunskega okvira dejal, da je to dober dogovor za demokrate in državo, predsednik ZDA Joe Biden pa je sporočil, da je to korak proti preprečitvi nepotrebne prekinitve financiranja vlade in zaščiti nacionalnih prioritet. »Dogovor zavrača globoke reze v programe, ki pomagajo delovnim družinam in tlakuje pot za potrditev rednega letošnjega proračuna,« je med drugim sporočil Biden.

Johnson se je svoji poslanski skupini pohvalil, da je med pogajanji dosegel nekaj zmanjšanja porabe, vendar ni jasno, ali se mu bodo fiskalno najbolj konservativni republikanci v predstavniškem domu uprli in skušali spodkopati dogovor, ki ga demokrati hvalijo.

Johnson med drugim poudarja, da mu je v proračun uspelo vrnitvi šest milijard dolarjev, ki jih niso porabili v boju proti covidu-19, in 20 milijard dolarjev, ki bi sicer šli zvezni davkariji za pregon davčnih utaj.