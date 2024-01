Junak večera je bil John Carlson, ki je dosegel zmagoviti zadetek za domače 53 sekund pred iztekom rednega dela. Vratar Darcy Kuemper je za zmago zaustavil 38 od 41 strelov na svoja vrata.

Sicer pa je pri prestolnikih tokrat blestel četrti napad. Nicolas Aube-Kubel je zbral gol in dve podaji, Nic Dowd gol in podajo, Beck Malenstyn pa je k zmagi dodal podajo. Med strelce za Washington, ki je zmagal prvič po dveh zaporednih porazih, se je vpisal še Dylan Strome.

»Četrti napad je bil danes neverjeten vso tekmo, zato kapo dol. Nocoj je imel čas na ledu in zaslužil si ga je. Ne samo, da so fantje dosegli gole, dobili so tudi priložnosti,« je po zmagi dejal Strome in dodal v podobnem tonu: »Bili so odlični v obrambi in premalo je dobrih stvari, ki bi jih lahko povedali o njih. So res dobra linija in težko je igrati proti njim.«

Za kralje je dvakrat zadel Kevin Fiala; pri izenačenju na 1:1 v drugi tretjini je bil podajalec tudi Kopitar, enkrat pa Adrian Kempe. Kljub temu se kralji ne morejo izkopati iz črne luknje, v katero so padli okrog preloma leta.

»To enostavno ni več sprejemljivo,« je bil razočaran Fiala.

»Poskrbeli bomo, da bomo na naslednji tekmi naredili vse, kar je v naši moči, da zmagamo. Samo boljši moramo biti, bolje moramo igrati,« je Fiala predstavil na videz preprost recept za zmago.

Vratar gostov Cam Talbot, ki si je pred tem prislužil drugo nominacijo za tekmo zvezd All-Star v karieri, je ubranil 30 od 34 strelov.

Naslednja postaja kraljev, ki bodo skupno gostovali šestkrat v nizu, je torkova tekma na Floridi proti Tampi.