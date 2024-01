Lisičje zadrege

Se še kdo spomni dobrih starih zim, ko je zaradi mraza kar škripalo pod nogami in ko je bilo naše ljubo Pohorje v prvih januarskih dneh odeto v debelo odejo snega? Ja, takrat so bili lepi časi, potem pa je prišlo obdobje zelenih zim, ko so se morale celo lisice iz pohorskih gozdov evakuirati v Kranjsko Goro.