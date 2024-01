Vse bolj obupani klici ravnateljev

Poseganje nestrokovnjakov in staršev v njihovo delo, zapletena birokratska navlaka, neustrezna vzgoja otrok in nespoštovanje njihovega poklica. To so ključni razlogi za hudo pomanjkanje učiteljev matematike in fizike v naši državi. Uradnih podatkov o tem, koliko jih pravzaprav manjka, ni. Ob gluhih ušesih pristojnih o resnosti problema pričajo obupani klici ravnateljev, naj se jim pomaga.