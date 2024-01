Britanci o tem, kdo jim vlada, niso odločali že od decembra 2019. Ni skrivnost, da je Boris Johnson konservativce takrat povedel v eno od njihovih največjih volilnih zmag ne samo zaradi evforičnih brexitskih obljub (oziroma laži). V dobršni meri so zmagali tudi zato, ker se je razvpit evrofob, brexitar in desničar Nigel Farage, takrat vodja Brexitske stranke, odločil, da umakne strankine kandidate iz vseh volilnih okrožij, v katerih so se poslanci konservativne stranke, ki je na oblasti že od maja 2010, potegovali za nov mandat.

Socialistična dvojčka

To, česar si Rishi Sunak najbolj želi, je, da bi Richard Tice, uradni vodja stranke Reform UK (Reformirajmo Združeno kraljestvo), naslednice Farageeve Brexitske stranke, ravnal enako na prihodnjih volitvah, ki jih je premier napol napovedal za drugo polovico leta. »Ne pride v poštev,« je dejal Tice, ko je njegova stranka kot prva sprožila uradno volilno kampanjo. Zaobljubil se je, da bo imela kandidate v vseh volilnih okrožjih. Konservativci se bojijo, da bo to razdelilo glasove desnice in pomagalo na oblast laburistom. Sunak si ne upa napadati stranke Reform UK, papagajsko pa ponavlja, da bo vsak konservativni glas za koga drugega kot za konservativce glas za laburiste.

Tice je ocenil, da je med Sunakom in Keirom Starmerjem, vodjo opozicijskih laburistov, ki imajo v raziskavah javnega mnenja že dolgo okoli 20-odstotno prednost pred konservativci, zelo malo razlik. Kampanjo je sprožil s plakatom »socialističnih dvojčkov«. Na njem so združili levo polovico Sunaka, ki ima modro ozadje (barva konservativcev), in desno polovico Starmerja, ki ima rdeče ozadje (barva laburistov). Na Sunakovi strani piše: »Zlomil sem Britanijo«, na Starmerjevi »Povzročil bom bankrot Britanije«. Volilni program, ki ga je predstavil Tice, je divja mešanica desničarskih, populističnih in nacionalističnih zahtev, med katerimi izstopajo nepremišljeno zniževanje davkov in kleščenje javne porabe, zavračanje bitke proti podnebnim spremembam in zmanjšanje priseljevanja na ničlo.

Reformirajmo Združeno kraljestvo je že tretja evrofobna stranka, katere boter je Farage. Začel je z UKIP, nadaljeval z Brexitsko stranko, ki so jo januarja 2021 preimenovali v Reformirajmo Združeno kraljestvo. Nove privržence je začela pridobivati z glasnim nasprotovanjem karantenam med covidno pandemijo in cepljenju. Še vedno je majhna stranka, katere vpliv na britansko politiko je navidez nesorazmeren z zdajšnjo podporo okoli deset odstotkov volilcev. V veliki meri je ta vpliv posledica velike pozornosti, ki jo je ta majhna stranka deležna v večinskih desničarskih medijih, in strahu konservativcev, da bi jih že razmeroma majhen prebeg njihovih volilcev k desničarskim »reformistom« oropal velikega števila sedežev na volitvah.

Kaj bo naredil Farage?

Sunak se najbolj boji, kaj bo naredil Farage, sicer častni predsednik stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo. Se bo vrnil v konservativno stranko, ker je namignil na to, da se je pod Sunakom premaknila dovolj na desno? Konservativci, ki jih je zapustil, ga bolj ali manj odkrito vabijo nazaj, celo Sunak »ni izključil dobrodošlice«. Velik bavbav konservativcev pa je, da se bo iz častnega prelevil v dejanskega vodjo stranke Reform UK. To je Sunakova nočna mora. Njenega uradnega vodjo Ticea imajo mnogi samo za nekoga, ki »čuva njegov sedež«.

Farage je na omrežju X napisal: »Sunak, kot vsi torijci, naklada pred volitvami. Kot da bi konservativci mislili, da imajo božansko pravico do obstoja, ki je ne sme nihče izpodbijati. Čeprav so leta 2019 zapravili priložnost, da bi spremenili našo državo. Zaradi njegovega stalnega laganja o vsem, od davkov do prečkanja Rokavskega preliva, si po mojem mnenju zasluži lekcijo, ki je ne bo nikoli pozabil.« Zdi se, da se je Farage že odločil, kaj bo naredil.