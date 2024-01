Na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici so na ogled fotografije utrinkov vsakdanjega življenja in dela invalidov, ki so jih posneli in izbrali člani 24 invalidskih organizacij, povezanih v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Projekt Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov, v okviru katerega je razstava nastala, je po besedah predsednice NSIOS Mateje Toman močno povezan z nadaljnjim razvojem evropske kartice ugodnosti za invalide. Predsednica NSIOS je poudarila pomembnost ozaveščanja o življenju invalidov v družbi, saj predstavlja »pomemben korak h grajenju prave, vključujoče sodobne družbe, ki je prijazna do vseh državljanov. Tiste družbe, ki spodbuja sodelovanje vseh svojih prebivalcev, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na ravni Evropske unije.«

NSIOS je glavni nosilec projekta, ki bo v prihodnjih mesecih obsegal različne aktivnosti tako na področju medijske promocije kot na področju delavnic za zaposlene na upravnih enotah, kjer izdajajo evropsko kartico ugodnosti za invalide. Projektne aktivnosti po navedbah NSIOS stremijo predvsem k vključevanju in spodbujanju mladih, da se seznanijo z vsakdanjim življenjem njihovih vrstnikov invalidov, s čimer se želi dodatno spodbuditi vključevanje mladih invalidov v aktivno družbo.