Ideja, ki prežema celotno grško taverno Lyra – lira je namreč inštrument, ki ga igra Konstantinos Sachos​, zato sta z Labrini Athanasopoulou odprla restavracijo s tem imenom – je domače vzdušje. Grka ga želita ustvarjati tako v ponudbi hrane kot v celotnem prostoru. Tako je na meniju poleg nekaj grških stalnic, kot so denimo giros, suvlaki, fava in caciki, vsak dan še vrsta različnih jedi. To je tako, kot če prideš h komu na obisk in skuha po navdihu, glede na sezono in izbrane sestavine, princip opiše Athanasopouloujeva. Na dom, kjer se marsikaj vrti okoli dobre hrane, ima veliko tovrstnih spominov. Družina Grkinje iz Kalamate je zelo velika, ob praznovanjih se pri njih doma zbere po 50 ljudi, lahko tudi več, druženje pa seveda spremlja gostija. Poleg tega njeni starši poleti v hiši oddajajo sobe, vse skupaj pa deluje kot nekakšna skupnost, saj skupaj z gosti kuhajo in jedo. Okoli mize se pri njih tako dogaja veliko stvari – uživajo v jedeh, se družijo, razpravljajo, smejijo in povezujejo, o hrani kot socialnem lepilu pripoveduje Grkinja. Dodaja še, da ima srečo, da »so starši vedno imeli raje doma skuhano hrano in da je poleg tega moja mama v kuhinji zelo ustvarjalna, česar sem se v prepletanju sestavin navzela tudi sama«. Vse svoje znanje je zdaj prelila v taverno. O tem, da bi nekoč odprl restavracijo, kjer bo v prijetnem in sproščenem vzdušju svoje mesto imela tudi glasba v živo, pa je že dolgo razmišljal Konstantinos Sachos. A tega ni uresničil v rodni Grčiji, temveč v Ljubljani, kamor ga je pripeljala ljubezen.

Od fizike in glasbe do taverne

V Slovenijo se je pred 13 leti najprej preselila fizičarka Labrini Athanasopoulou, ki je s štipendijo Marie Skłodowske - Curie kot doktorska študentka prišla na Inštitut Jožefa Stefana. Po doktoratu se je zaposlila kot raziskovalka pri projektu v sodelovanju med fakulteto za fiziko in farmacevtskim podjetjem, ko se je nato želela vrniti v Grčijo, pa ji je to preprečila pandemija. »Med covidom je v Grčiji veliko ljudi izgubilo službo, trg dela je bil nestabilen, zato to ni bil pravi čas za vrnitev,« pripoveduje Athanasopouloujeva. Je pa v tistem času poleti odšla na počitnice na Kreto, kjer je spoznala Konstantinosa Sachosa. Zdaj bodo minila tri leta, odkar se je tudi on preselil v Ljubljano. Najprej sta tu prodajala grške izdelke, olivno olje in olive njene družine ter sir in piškote njegovega družinskega prijatelja, želela sta ustanoviti grško-slovensko društvo, a je padla ideja o grški mobilni okrepčevalnici. Pri tem je zanimivo še, da sta prehrambni kombi parkirala pri Inštitutu Jožefa Stefana, saj sta tam dobila dovoljenje, tako da se je fizičarka tja vrnila v drugi vlogi. »Kolegi so prihajali na malico in nekateri so mi rekli, da sem lahko srečna, da sem si to ustvarila, saj v fiziki ni prihodnosti.« A ta sreča, v tem primeru delo v gostinstvu, je težaško delo z dolgim delovnikom, pripoveduje sogovornica. »Vendar je trud poplačan, ko vidiš, da so ljudje zadovoljni s hrano, ki si jo pripravil,« dodaja. Marsikdo pa jima, zdaj že v taverni, ob okusih in vonjih, ki sprožajo spomine, rad pripoveduje o svojih zgodbah, povezanih z Grčijo, ki so v tem prostoru nemalokrat del poletnih oddihov. »Sem vsak pride s svojo zgodbo o Grčiji. Pa ne samo to, nekateri tudi pripovedujejo, kako jih kakšna jed spominja na babico ali pa recimo teto, ki je pripravljala nekaj podobnega, kar je zelo lepo,« še pravi Labrini Athanasopoulou, ki se je ob gostinstvu vrnila k fiziki in tako dela tudi kot raziskovalka pri projektu na fakulteti za fiziko. Grške kulinarike pa s partnerjem učita tudi lokalne kuharje.

Hiša grške kulture

V taverni Lyra posvečajo veliko pozornost tudi glasbi. Nekaj večerov glasbe v živo sta Grka že organizirala in jih načrtujeta tudi v prihodnje. A to ni vse, saj inštrumenti, obešeni na steni restavracije, »niso za dekoracijo, temveč so tam zato, da jih gostje vzamejo in nanje zaigrajo«, pravi Sachos, ki se kot izvajalec posveča predvsem grški tradicionalni glasbi. Spontani glasbeni večeri so se v taverni že zgodili, pripovedujeta sogovornika. Na odprtje Lyre sta povabila dva glasbenika iz Trsta, a v nekem trenutku jih je v restavraciji igralo šest, saj so se jima pridružili še gostje, se smeje Grk in dodaja, kako čudovit večer je bil. Sicer pa je načrt Labrine Athanasopoulou in Konstantinosa Sachosa, da bi njuna taverna postala stičišče grške kulture. S prijateljico si v prihodnje želita organizirati tudi tečaj grških plesov in s prijateljem vodnikom izlet v Grčijo. »Ne želimo biti le grška restavracija, temveč prostor, ki ponuja uvod v grško kulturo in kjer posredujemo informacije o Grčiji,« pojasni Athanasopouloujeva.