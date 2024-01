Lancia ima sicer bogato zgodovino. Leta 1906 sta podjetje v Torinu ustanovila Vicenzo Lancia in Caludio Fogolin. Leta 1922 so z modelom lambda v prodajo poslali prvi avtomobil z enodelno karoserijo. Šest let kasneje je Vicenzo Lancia finančno pomagal tedaj 35-letnemu Battistu Farini pri ustanovitvi podjetja. To se je kasneje prelevilo v svetovno znano oblikovalsko podjetje Pininfarina. Seveda je sledilo dolgo obdobje tesnega sodelovanja pri oblikovanju novih Lancinih vozil. Med najslavnejše primerke štejejo aurelio B24 spider. Lancia je v svojih zlatih letih uvedla tudi prvi petstopenjski menjalnik in prvi šestvaljni motor.

Njihovi avtomobili so bili poleg elegance in tehnične dovršenosti slavni tudi po udobju. So pa želje po tehnični odličnosti in zelo raznolikih modelih pomenile visoke stroške proizvodnje avtomobilov. Izdelovati so jih morali praktično ročno. Konec šestdesetih je podjetje zato zabredlo v hude izgube. Leta 1969 jih je odkupil Fiat. Prvih dvajset let je bilo partnerstvo dokaj plodno. Lancia je v tem obdobju postala legenda dirk v reliju. Čeprav od leta 1992 ne tekmujejo več, še vedno nosijo največ konstruktorskih lovorik. V 80. letih so lancie postajale vse bolj integrirane s prestalo Fiatovo ponudbo. Na Švedskem so slovite delte prodajali celo kot saab 600. Naslednje desetletje pa je prineslo tudi strm padec proizvodnje. Leta 1990 so izdelali 300.000 Lancinih avtomobilov. Leta 2001 samo še 134.000. Leta 2011 so začeli pod znamko Lancia v celinski Evropi prodajati chryslerje. Na Otoku so Lancini avtomobili medtem nosili značke Chryslerja. Praksa je trajala do leta 2015, ko so Chryslerjeve modele nehali prodajati v Evropi, znamka Lancia pa je začela životariti s prodajo modela ypsilon. Leta 2022 so proizvedli le še slabih 41.00 avtomobilov. Kupujejo jih zlasti v Italiji. So pa pri Stellantisu že leta 2021 napovedali boljše čase za to slovito znamko. Za leto 2024 je napovedan prihod novega malega ypsilona v hibridni in povsem električni različici. Sledil naj bi električni gamma s fastback dizajnom. Leta 2028 pa naj bi dobili tudi novo delto, čeprav pravih podrobnosti še ni. Ambicije torej so. Je pa veliko lažje vzdrževati priznano znamko kot jo spodbuditi k preporodu iz pepela.