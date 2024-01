Akademik in smrt

Bilo je pred dobrim desetletjem. Odpravljal sem se na predavanje filozofa Igorja Primorca, ki marsikje po svetu uživa velik ugled in pripadajoče časti. Naključje je hotelo, da sva se toplega junijskega dne srečala prav na poti med filozofsko fakulteto in Metelkovo, kamor je bil namenjen. Ker, povsem razumljivo, še nikoli ni slišal zame, naju je predstavil slovenski prijatelj, ki je Primorca sprva spremljal, potem pa do cilja prepustil meni. Sam sem vedel zanj, saj sem bral njegovo pisanje o prestopkih in kazni in tudi pisal o njegovih stališčih.