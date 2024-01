Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa se po lanski večmesečni stavki v Hollywoodu podeljevalci zlatih globusov sedaj osredotočajo na večer blišča in glamurja ter veliko zvezdniško zasedbo. Kot podeljevalci nagrad so napovedane znane osebnosti, kot so Oprah Winfrey, Florence Pugh, America Ferrera, Michelle Yeoh, Daniel Kaluuya in Will Ferrell. Letošnjo podelitev bo sicer vodil filipinsko-ameriški komik in igralec Jo Koy.

Med nominiranci, ki se bodo udeležili podelitve globusov, so po pisanju dpa zvezdniki, kot so Margot Robbie, Emma Stone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Robert Downey Jr. in Nicolas Cage.

Kritike na račun rasizma, amaterizma, korupcije

Organizatorji podelitve upajo, da bo letošnja slovesnost dala ponovni zagon blagovni znamki, ki je bila zadnjih nekaj let v nemilosti Hollywooda. Zlati globusi imajo namreč za seboj težavno obdobje, potem ko je Los Angeles Times leta 2021 razkril, da glasovalni odbor za nagrade - Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (Hepa) - nima temnopoltih članov. To razkritje je spodbudilo še številne druge kritike na račun Hepe, vključno z obtožbami o amaterizmu in korupciji.

V začetku lanskega leta je sredstva in blagovno znamko kupila in prenovila skupina zasebnih vlagateljev, vključno z ameriškim milijarderjem Toddom Boehlyjem, Hepo pa so razpustili. Nekdanjim članom Hepe iz Hollywooda so tudi prepovedali sprejemati darila in zdaj prejemajo plačo za glasovanje za svoje najljubše filme in oddaje. Dodali so tudi glasove več kot 200 nečlanov iz 75 držav vsega sveta.

Kdo bo zmagal?

V kategoriji filmska drama so za zlati globus nominirani Anatomija padca, Morilci cvetne lune, Maestro, Oppenheimer, Pretekla življenja in Interesno območje. V kategoriji muzikal ali komedija pa so nominirani Air, American Fiction, Barbie, The Holdovers, May December in Nesrečna bitja.

Za režijo so nominirani Cooper (Maestro), Celine Song (Pretekla življenja), Nolan (Oppenheimer), Greta Gerwig (Barbie), Scorsese (Morilci cvetne lune) in Lanthimos (Nesrečna bitja).

Za zlati globus za najboljšo igralko v filmski drami so nominirane Annette Bening (Nyad), Carey Mulligan (Maestro), Lily Gladstone (Morilci cvetne lune), Greta Lee (Pretekla življenja), Cailee Spaeny (Priscilla) in Sandra Hüller (Anatomija padca).

V kategoriji najboljši igralec v filmski drami pa so nominirani Andrew Scott (Vsi mi tujci), Barry Keoghan (Saltburn), Cooper (Maestro), Cillian Murphy (Oppenheimer), Leonardo DiCaprio (Morilci cvetne lune) in Colman Domingo (Rustin).

Zlate globuse sicer podeljujejo v skupno 27 filmskih in televizijskih kategorijah. Pri slednjih se lahko z največ, in sicer devetimi nominacijami v kategoriji televizijskih in pretočnih filmov pohvali družinska drama Nasledstvo.

Sezona podeljevanja filmskih nagrad v Hollywoodu se bo končala marca s podelitvijo oskarjev.