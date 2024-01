Feller je bil po prvi vožnji peti, z zbrano vožnjo brez napak pa je na zahtevni podlagi najbližjega tekmeca ugnal za dve stotinki sekunde in slavil četrto zmago v svetovnem pokalu. Vse so bile slalomske.

McGrath je bil že po prvi vožnji drugi, predvsem v zadnjem delu ciljne strmine pa je pustil preveč časa za slavje. Tako je ostal pri dveh slalomskih zmagah, skupno pa je sedmič stal na odru za zmagovalce tekem svetovnega pokala.

Tretji je bil Raschner, ki je drugič v svetovnem pokalu stopil na stopničke. Doslej edinkrat mu je to uspelo v Lech/Zürsu na paralelni tekmi. V drugi vožnji je 29-letnik pridobil kar 13 mest.

Po prvi vožnji je presenetljivo vodil Norvežan Alexander Steen Olsen, ki pa je v drugo hitro napravil napako in ostal brez uvrstitve.

Slovenca odstopila v prvi vožnji

Slovenska slalomska ekipa je tudi po treh slalomih še brez točk. Tako Hadalin in Marovt sta odstopila. Startala sta s številkama 49 oziroma 51.

V slalomski razvrstitvi je vodstvo prevzel Feller, sicer zmagovalec Gurgla, ki je na treh slalomih zbral 245 točk. Drugi je za zdaj še njegov rojak in zmagovalec Madonne di Campiglio, Marco Schwarz (180 točk), ki pa je zaradi strgane križne vezi v Bormiu že končal sezono. Na tretjem mestu je Britanec Dave Ryding (120).

V skupnem seštevku svetovnega pokala je na vrhu ostal Švicar Marco Odermatt, ki je na veselje domačih pristašev smučanja dobil sobotno veleslalomsko preizkušnjo, v slalomu pa ne nastopa. Zbral je 736 točk oziroma 272 točk več od trenutno še drugega Schwarza. Tretji je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde s 320 točkami.

Naslednja postaja svetovnega pokala za moške bo Wengen, kjer bosta na sporedu dva smuka, in sicer v četrtek in soboto, ter petkov superveleslalom in nedeljski slalom.