"Očetnjava gre skozi težak del svoje zgodovinske poti," je v pridigi ob pravoslavnem božiču dejal 77-letni Kiril, ki velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ob tem je omenil "dolgoletno plodno sodelovanje" med ruskim cerkvenim in državnim vodstvom.

To sodelovanje bo po njegovih besedah v prihodnje prispevalo k moralni in domoljubni vzgoji mladih ter vzpostavitvi miru in družbene enotnosti. Ocenil je še, da je za zmago v vojni poleg močnega gospodarstva in vojske potrebna tudi trdna vera.

Zaradi Navalnega odstavili duhovnika

Pred kratkim je sicer ruska pravoslavna cerkev zaradi nasprotovanja ruski invaziji na Ukrajino odstavila višjega duhovnika Alekseja Uminskega. Ta je obenem pozval tudi k usmiljenju za zaprtega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, na svoji spletni strani poroča Radio Svobodna Evropa.

"Zame kot duhovnika ni tako pomembno, kako je zaporniku ime ali za kateri zločin je bil obsojen," je Uminski med drugim dejal v videoposnetku, ki ga je na omrežju X objavila skupina, ki podpira Navalnega.