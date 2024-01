Zaradi burje velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom ter na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina.

V soboto so zaradi obilnih padavin in poplavljanja meteornih voda posredovali gasilci in druge službe. Skupno je center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje prejel obvestila o 17 dogodkih, od tega 14 na območju regijskega centra za obveščanje Postojna.

Za sanacijo posledic na terenu je bilo aktiviranih devet gasilskih enot, od tega ena poklicna. Gasilci so polnili in nameščali protipoplavne vreče pred ogrožene objekte in izčrpali meteorno vodo iz poplavljenih prostorov objektov, je poročal center za obveščanje.

Padavine bodo ponehale

Padavine bodo danes slabele in čez dan od zahoda ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso). Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V zadnjih 12 urah je na Kredarici zapadlo 20 centimetrov snega, skupno je tam snežna odeja debela več kot 2,5 metra. Na Voglu je v zadnjih 24 urah zapadlo 26 centimetrov snega, snežna odeja pa je tam debela 65 centimetrov, kažejo podatki Arsa ob 7. uri.

Reke upadajo

Reke v vzhodni in severovzhodni Sloveniji zmerno naraščajo, le naraščanje Krke v spodnjem toku je še bolj izrazito. Drugod po državi so reke povečini že pričele upadati, se pa Ljubljanica na Barju razliva na območjih vsakoletnih poplav. Njen vodostaj se bo v prihodnjih urah ustalil in se popoldne počasi zniževal.

Kot še navaja današnje hidrološko poročilo Arsa, bodo do večera Krka in posamezne reke v vzhodni polovici države še zmerno naraščale, drugod pa se bo upadanje rek nadaljevalo.