V jami je ujetih pet oseb, dva turistična vodnika in trije obiskovalci. "Jamarski potapljači so prišli do njih. So živi in nepoškodovani, seveda pa nimajo znanja, da bi se vrnili, saj je jama še zalita," je povedal poveljnik Regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk. Zdaj do ujetih delajo oskrbovalno pot pod vodo, je za Radio 94 dodal Curk. Ujeti bodo Križno jamo lahko zapustili, ko voda upade. Hidrološka napoved je ugodna, je še poročal Radio Slovenija. Po najboljšem scenariju naj bi jih rešili šele v noči na ponedeljek. Več informacij bo sicer znanih opoldne po novinarski konferenci regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko.

Po podatkih centra za obveščanje so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica razsvetljevali kraj dogodka in nudijo logistično pomoč jamarskim reševalcem. O dogodku so obveščene vse pristojne službe.