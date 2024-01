»Ekipa jamarskih potapljačev EHI se je nekaj po 21. uri uspešno vrnila iz jame. Psihofizično stanje ujetih je še vedno zelo dobro in stabilno, so na toplem v bivaku in ustrezno preskrbljeni z zalogami hrane in pijače ter grelnih pripomočkov. Voda je počasi pričela upadati in upajmo, da se do jutra razmere izboljšajo do tolikšne mere, da lahko jutri steče reševanje ujetih oseb,« so nekaj pred 22. uro objavili na facebook profilu Jamarske reševalne službe.

V jami od sobote zjutraj

V soboto popoldan je zaradi izdatne količine padavin v Križni jami na območju Cerknice ostalo ujetih pet oseb – tričlanska družina (oče, mama in hči, stari med 22 in 58 let) ter turistična vodnika. Eden je imel licenco in je zelo izkušen, drugi je bil pripravnik, je pojasnil regijski poveljnik CZ-ja za Notranjsko in Kras Sandi Curk in dodal, da se je skupina v jamo podala v sklopu ljubiteljskega društva. Vremenske razmere za to niso bile primerne, voda v jami je začela naraščati med obiskom. Zaradi narasle vode se peterica iz jame, ki jo je mogoče obiskati le s čolnom, ne more vrniti. Tako zdaj čakajo, da bo voda upadla.

Ker se skupina, ki je v jamo šla včeraj ob 8. uri zjutraj, do 15. ure ni vrnila iz jame, je vodnik po ustaljenem protokolu izvedel izvidniški ogled od vhoda do devetaga jezera. Pogrešanih oseb ni našel, zato vrnil do izhoda ter takoj zatem aktiviral Jamarsko reševalno služba (JRS), so sporočili iz slednje. Pogrešane so potaplači dosegli okoli 4. ure zjutraj. »Vse pogrešane osebe v jami so bile najdene v dobrem psihofizičnem stanju, sami so se oskrbeli z zalogami hrane in pijače, ki so jo imeli v jami,« so še zapisali.

»V jami se od jezera do jezera vesla, po prehodih čez balvane pa je potrebno čoln nesti. Skupina je tokrat prišla do konca jame, ko so se vračali, je bil en predel zalit, zato so se vrnili na suhi del. V jami je za take dogodke že pripravljena hrana, pijača in gorilniki,« je povedal vodja intervencije Walter Zakrajšek iz Jamarske reševalne službe (JRS).

Dva kilometra od vhoda

Na kraj so poslali več reševalnih enot, posredovali so jamarski reševalci in potapljači jamarskih reševalnih skupnosti Postojna, Ljubljana in Novo mesto, ki so se ponoči uspeli prebiti do ujetih. Ti so v varni coni oziroma na varni točki, ki jo imajo upravljavci jame pripravljeno v primeru podobnih dogodkov. Vsi so živi in zdravi, pa tudi v dobrem psihičnem stanju.

Jamarski reševalci so jim dostavili hrano in vodo ter jim postavili bivak, ki je tudi ogrevan. Ujeti se trenutno nahajajo deset metrov nad vodno gladino, na polici, ki vedno ostane suha. Od vhoda v jamo so oddaljeni več kot dva kilometra, potapljači, ki do njih plavajo v skupinah od dva do pet, pa za pot do njih potrebujejo štiri ure. Pot nazaj naj bi sicer trajala le kako uro. Reševalne ekipe so se zjutraj zamenjale, na pomoč je priskočila še jamarska reševalna skupnost iz Kranja, tam so tudi potapljači civilne zaščite za hitre intervencije. Okoli druge ure popoldan bodo sicer opravili še en potop in jim dostavili zdravila.

Najobsežnejše reševanje doslej

Kdaj jih bodo iz jame lahko rešili, zaenkrat ni znano, saj je to odvisno od tega, kako hitro bo upadel nivo vode. Sprva so upali, da bi jih lahko rešili že v noči na ponedeljek, a se zdi, da pred ponedeljkovim popoldnevom to ne bo mogoče. Po navedbah predsednika Jamarske zveze Slovenije (JZS) Igorja Benka so v nenehnem stiku z dežurnim hidrologom. Po prvih predvidevanjih naj bi voda začela upadati že v nedeljo popoldne, ko se bodo začele spuščati temperature. Lahko pa bi trajalo tudi več dni, da bo pot iz jame ponovno varna. Vodja ekipe za tehnično potapljanje Damir Podnar je dodal, da je situacija glede vodostaja zelo negotova, a da se bodo do družine prebili v vsakem primeru – ali z novo zalogo hrane ali pa z reševalnim čolnom. Trenutno je v jami 50 reševalcev z licencami za potapljanje in le oni se lahko potopijo v jamski sifon.

Ker ujeti nimajo ustreznega znanja o potapljanju v podzemnem kraškem svetu, z reševanjem s potopom ne želijo tvegati. »Scenariji se pripravljajo. V primeru nizkega vodostaja bo vse skupaj lahko zelo hitro potekalo, drugače imamo pa nekje 12-urni turnus oskrbe ujetih oseb, tako da če voda ne pade, bo ta sistem 12-urni, če pa voda pade, bo pa poveljnik, vodja enote za tehnično potapljanje s svojimi možmi jurišno posredoval in družino z vodnikoma spravil na varno na suhi del,« je še pojasnil vodja JRS Walter Zakrajšek. Gre za prvo tako obsežno in težko reševalno akcijo v Križni jami. V zadnjih 20. Letih prvi tak »nesrečni dogodek«. »Logistično je velik zalogaj,« je pojasnil vodja PGD Cerknica Matjaž Knap.