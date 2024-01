To so pred nekaj minutami na družbenem omrežju Facebook sporočili iz Jamarske reševalne službe.

Evakuacija petih ljudi, ki so obtičali v Križni jami, se je začela okoli 14. ure. Tričlanska družina in dva vodnika so ujeti zaradi visokega vodostaja približno 2,4 kilometra od vhoda v jamo. Vodja jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je povedal, da vodostaj že pada. »Preko noči se je voda izjemno spustila in nam šla na roko. Prvi del je sedaj že prevozen s čolnom,« je pojasnil. Računa, da se bo reševanje zaključilo okoli 16. ure. Potapljači poročajo, da je razpoloženje dobro, in napovedujejo, da bodo ujete na varno prepeljali s čolnom. Potapljači jih bodo spremljali zgolj za primer, če bi kdo padel iz čolna.

Po Šestanovih navedbah je voda, ki je povzročila visoki vodostaj, prišla iz Hrvaške, kar je presenetilo jamska vodnika. Regijski poveljnik CZ-ja za Notranjsko in Kras Sandi Curk je pojasnil, da ima eden od vodnikov licenco in veliko izkušenj, drugi pa je pripravnik. Skupina se je v jamo podala v organizaciji ljubiteljskega društva. »Ko so se vračali iz jame, so ugotovili, da je jama delno zalita, zaradi česar so se umaknili na varno mesto,« je povedal Šestan.

Ker se skupina, ki je v jamo odšla v soboto ob 8. uri zjutraj, do 15. ure ni vrnila, je vodnik po ustaljenem protokolu izvedel izvidniški ogled od vhoda do devetega jezera. Pogrešanih oseb ni našel, zato se je vrnil do izhoda ter takoj zatem aktiviral Jamarsko reševalno službo (JRS). Pogrešane so potapljači dosegli okoli 4. ure zjutraj. »Vse pogrešane osebe v jami so bile v dobrem psihofizičnem stanju, sami so se oskrbeli z zalogami hrane in pijače, ki so jo imeli v jami,« so zapisali. Reševalci so še povedali, da imajo ujeti s seboj izkušenega vodnika in da kuhajo dobro kavo.

Peterica je sicer na varnem, v ogrevanem bivaku na skalni polici približno deset metrov nad vodo, imajo hrano, topla oblačila in gorilnike, njihovo stanje pa je po zadnjih poročilih jamarsko-potapljaške ekipe stabilno.