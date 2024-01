Nemci so po silovitem startu z zmago Anderasa Wellingerja v Oberstdorfu znova kolektivno podlegli pritisku velikih pričakovanj javnosti. Čakanje na kralja turneje se bo tako razvleklo že na 23 let, ko je Sven Hannawald prav ob polstoletnem jubileju tekmovanja kot prvi skakalec v zgodovini slavil s pokrom zmag. Tudi Avstrijec Stefan Kraft, kapetan najmočnejše reprezentance v karavani, ki je prišel na prvi vrhunec sezone z rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu, se je mučil z vlogo favorita številka ena in končal na tretjem mestu. Kako se spreminjajo razmerja sil, so letošnji dosežki lanskih junakov turneje. Norvežan Halvor Egner Granerud, osvajalec zlatega orla, se na prvih dveh tekmah v Nemčiji sploh ni uvrstil v finalno serijo. Drugouvrščeni Poljak Dawid Kubacki je v Innsbrucku izpadel celo kvalifikacijah. Še najbolj konkurenčen je bil lani tretjeuvrščeni Slovenec Anže Lanišek, ki ni ponovil stopničk (na koncu je bil peti), a je bil v središču pozornosti zaradi zmage na najbolj prestižni tekmi sezone svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu in s tretjim mestom v Bischofshofnu. Izmed zmagovalcev na 12 tekmah sezone je Lanišek edini, ki je prihaja iz Avstrije ali Nemčije. Kako je razpršena kakovost, je razvidno iz podatka, da je na vsaki izmed štirih tekem turneje zmagal drug skakalec.

Tako kot vsaka reprezentanca, si je tudi slovenska želela osvojiti zlatega orla. Čeprav tokrat ni imela tekmovalca med najboljšimi tremi v skupnem seštevku, je kot ekipa pokazala več kot lani, ko je izstopal le Lanišek. Ostali niso bili med prvih deset v skupnem seštevku turneje, letos pa kar trije in so izenačili največji uspeh iz sezone 1986/87. Slovenija ima zelo močno ekipo, v kateri je že četrto sezono vodilni skakalec Anže Lanišek. Član SSK Mengeš je dozorel v vrhunskega tekmovalca, ki vso sezono skače na visoki ravni in v prihodnosti lahko osvoji tudi veliki kristalni globus. Ko je potrebno, Lovro Kos, skakalni samorastnik, ki ni produkt sistema, ampak kluba Ilirija Ljubljana, prevzame vlogo prvega moža ekipe. Tako je bil s četrtima mestoma v Oberstdorfu in Innsbrucku najboljši Slovenec na tekmi. Timi Zajc, ki blesti na treningih v Planici, ima sloves tekmovalca za velike tekme, medtem ko v nizu še ne ponavlja dobrih rezultatov. Dobri nastopi Petra Prevca so presenečenje, saj je imel po padcu in poškodbi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici na poletni veliki nagradi celo v okrnjeni konkurenci težave z uvrščanjem v finalno serijo. Če ne bi bilo spodrsljaja v Innsbrucku, bi slovenski kapetan turnejo končal med najboljšo deseterico. Le vprašanje časa je, kdaj bo znova skočil na oder za zmagovalce. Specialist za polete Domen Prevc skače bolje kot lani, a je imel dva spodrsljaja na turneji. Slovenci so lahko optimisti, saj v nadaljevanju sezone prihajajo skakalnice, na katerih običajno blestijo.