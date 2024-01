Ljubljanska ekipa se je Rapidu oddolžila za poraz na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Bukarešti. Na današnjem dvoboju je bila večji del tekme v zaostanku, v prelomnih trenutkih dvoboja pa se je izvila iz neprijetnega položaja, zmagoviti gol je v izdihljajih tekme prispevala Črnogorka Jovanka Radičević.

Krimovke so dosegle četrto zmago v skupinskem delu. Pred Rapidom so premagale še poljski Lubin, madžarski Ferencvaros in danski Esbjerg ter igrale neodločeno proti Kristiansandu. Doživele so tudi tri poraze, dvakrat proti francoskemu Metzu in enkrat proti danskemu Ikastu.

Krim Mercator se bo v zadnjih petih tekmah v gosteh pomeril z Vipersom iz Kristiansanda, Ferencvarosem in Esbjergom, doma pa z Ikastom in Lubinom. Obe najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Črnogorka Itana Grbić s šestimi goli, Radičević in Tamara Mavsar sta dosegli po pet zadetkov.