»Rusi so območje napadli z raketami S-300, pri tem so ubili enajst in ranili osem ljudi,« je sporočil guverner regije Doneck Vadim Filaškin. Glavni tarči sta bili mesto Pokrovs in Rivno. Po njegovih navedbah je bilo v napadu poškodovanih šest hiš.

Pokrovsk leži približno 70 kilometrov severozahodno od mesta Doneck in približno 50 kilometrov od frontne črte. V mestu je pred vojno živelo okoli 60.000 ljudi. Mesto je bilo tarča zračnega napada avgusta 2023, v katerem je umrlo devet ljudi, 82 je bilo ranjenih.