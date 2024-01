Na tekmi sta nastopili dve Slovenki: Anamarija Lampič (+2:59,6/7) je zasedla 19., Polona Klemenčič (+3:39,9/3) pa 33. mesto.

Lampič: Sem zadovoljna

»Moje prvo zasledovanje, na katerem sem zadržala svoje mesto iz sprinta. Zelo sem vesela,« je po tekmi uvodoma dejala Lampič, ki je bila znova izjemno hitra na progi. Med vsemi tekmovalkami je postavila najboljši čas, a je morala odteči sedem kazenskih krogov.

»Na progi sem se počutila odlično. Škoda se mi zdi prvega streljanja, kjer sem prišla bolj z rezervo in bi bilo lahko bolje, a sem naredila dve napaki. Tudi na zadnjem postanku sem bila bolj nervozna, ker sem vedela, da se borim za visoka mesta. Nato sem dva kazenska kroga odtekla res hitro in šla v lov za ostalimi. Na koncu sem osvojila 19. mesto in sem zadovoljna,« je še dodala Lampič.

Njena reprezentančna kolegica Polona Klemenčič je zgrešila le trikrat, zavoljo slabšega teka pa zasedla 33. mesto. »Trenutno se tekaško ne počutim dobro in sem se 'matrala' od samega začetka, tako da se ta tekma ni odvila po mojih željah. Strelsko sicer zelo soliden nastop, a vem, da sem vsaj en strel zgrešila zaradi svoje napake,« je po tekmi dejala Klemenčič.

Moška zasledovalna tekma na 12,5 km se je končala z absolutnim zmagoslavjem Norvežanov, ki so zasedli prvih pet mest. Najboljši je bil Endre Stroemsheim, ki je za 17,8 sekunde ugnal Sturlo Holma Laegreida, tretjeuvrščeni Johannes Dale-Skjevdal je zaostal 36,4 sekunde.

Slovenski biatlonec Jakov Fak (+2:12,0/1) je s petega mesta po petkovem sprintu, kar je bila njegova najboljša uvrstitev za svetovni pokal v sezoni 2023/24, zdrsnil na 18. mesto. Miha Dovžan (+5:43,6/3) je zasedel 52. mesto, Anton Vidmar in Lovro Planko pa se nista prebila na današnjo tekmo.

V nedeljo v Oberhofu sledita še klasični štafetni preizkušnji.