Proti večeru in ponoči se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji se bodo še pojavljale padavine, meja sneženja bo na okoli 500 m nadmorske višine. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, hladno in vetrovno.