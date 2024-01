Namesto da bi urejali še zadnje podrobnosti na progi v Podkorenu, kjer bo Zlata lisica ta konec tedna praznovala 60. rojstni dan, so nekdanji organizatorji tekmovanja na Hočkem Pohorju pripravili miren protestni shod. Še vedno namreč ne morejo verjeti, da tekmovanja prvič v zgodovini ne bodo pripravili oni, ampak bo za organizacijo poskrbela Smučarska zveza Slovenije, in da je ASK Branik prodal blagovno znamko Zlata lisica. Klubu tudi očitajo, da jih o odločitvah vodstva ne obvešča in da marsikaj izvedo šele iz medijev. »Predstavljajte si, da smo nekateri zraven že desetletja, potem pa te nekdo kar odreže. Ni prav. Noben izgovor ne pride v poštev, Lisico so nam odnesli,« je dejal dolgoletni vodja priprave prog Andrej Rečnik, ki je prepričan, da bi tudi letošnje tekmovanje lahko organizirali.

»Združeno s Kranjskogorčani in bi bil volk sit ter koza cela. Z njimi smo vedno zgledno sodelovali. Ne zdi se nam korektno, da nekdo vse skupaj proda brez naše vednosti in za drobiž (Smučarska zveza Slovenije je Braniku za enoletno uporabo blagovne znamke plačala 20.000 evrov, op. p.). Zlato lisico so prodali kot najslabšo pocestnico. Če so že morali, bi lahko dali vsaj eno ničlo zraven, da bi klub imel nekaj od tega. Branik je v slabi finančni kondiciji, številke, ki jih prikazujejo, sploh niso realne. Nekoč bo to prišlo na dan in bo moral nekdo odgovarjati. Kdo je to, se ve, predsednik in celoten upravni odbor,« je prepričan Rečnik.

Proti takemu delovanju kluba

Štajerci so si bili na shodu enotni, da Zlata lisica tako visokega jubileja ne bi dosegla brez ogromno volje, discipline in delovnih navad. Vse te vrline so dobili predvsem od očeta Zlate lisice Dušana Senčarja, ki takšne usode zagotovo ne bi dopustil. »Bil je razred zase. Vedno je trdil, da svetovni pokal mora ostati na našem Pohorju. Zlata lisica je bila še edino elitno tekmovanje v Mariboru. Na žalost ni več naša, izgubili smo jo, kot se je izgubilo še mnogo drugih vrhunskih prireditev. Sramotne odločitve mariborske občine, ki ni namenila dovolj finančnih sredstev, in Marproma, ki ni dovolj pomagal pri izvedbi prog z umetnim zasneževanjem, ter klubski funkcionarji, ki se niso znali dogovoriti, so krivi za to,« je bil jasen Dušan Javnik.

Da vodstvo Branika s svojim ravnanjem, ko odločitve sprejema mimo svojih članov, ne dela pravilno, je prepričan tudiFilip Gartner, ki je bil tako ali drugače zraven od vsega začetka leta 1964, ko so se lisičke prvič spustile po strminah Pohorja. »Prinesli so nas okrog. Zdajšnje stanje me prav nič ne veseli. Sem se pa zavedal, ko sem bil star 70 let, da me, po domače povedano, nihče več ne šmirgla. Če komu kaj svetujem, reče da, naredi pa po svoje. Lahko bi me kdo iz zdajšnjega klubskega odbora kaj vprašal, če ne že povabil na sestanek,« je žalosten Filip Gartner, ki dodaja, da je nevzdržno, da za sestanek, na katerem so odločali o usodi Zlate lisice, ni niti vedel. »Če je to zdajšnja demokracija v Sloveniji, potem ne vem, kam gremo. Sem pa proti takemu delovanju kluba.«

»Hvala vam, kalimeroti«

Usoda tekmovanja, ki je štajersko prestolnico umestilo visoko na svetovni smučarski zemljevid, učinki pa so bili v vseh teh letih izjemno multiplikativni, je precej negotova. V tej in v naslednjih dveh sezonah naj bi tekmi še gostila Kranjska Gora, preobrat in vrnitev lisičk pod Pohorje pa se ob vsem skupaj zdita precej malo verjetna. »Sam sem vedno optimist. Tudi na smučarski zvezi so ljudje, ki bi radi, da je Zlata lisica v Mariboru. Pohorci se ne bomo dali,« pravi Roman Domjan, ki je prepričan, da bi lahko bila s podporo mestne občine in določenih inštitucij trenutna slika precej manj negativna.

»Nehali bi z 59. Zlato lisico in bi bilo,« je nezadovoljen Dušan Tomašič, ki ima na tem tekmovanju 32 let »delovne dobe«. Obregnil se je tudi ob Toneta Vogrinca, ki je v izjavi za enega od slovenskih časopisov dejal, da ne razume kritik nekaterih mariborskih delavcev, ki pravijo, da je Branik tekmo prodal v Kranjsko Goro, in da so zanj te osebe »kalimeroti«. »Dejstvo je, da Zlate lisice najbrž nikoli več ne bomo imeli. Naši vrli občinski možje pač niso naredili nič. Hvala vam, 'kalimeroti',« je še dodal Tomašič.