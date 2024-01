Miss Balkana Ivana Mitrović šokirana, da je osem krat pet enako štirideset

Miss Balkana Ivana Mitrović, ki je naziv najlepše na Balkanu dobila oktobra lani v Beogradu, pred kratkim ni naredila najboljšega vtisa, ko je med gostovanjem v eni od oddaj pokazala svoje splošno neznanje. Ivani je namreč uspelo napačno odgovoriti na sedem od osmih vprašanj s področij geografije, zgodovine, biologije, matematike in umetnosti. Voditelji kviza so jo vprašali, katero je glavno mesto Turčije, ona pa je odgovorila, da je to Carigrad namesto Ankara. Na vprašanje, koliko različnih časovnih pasov je na Zemlji, je namesto 24 odgovorila štiri, na vprašanje, koliko je pet krat osem, pa je odgovorila 35, pri čemer je bila šokirana, ko je slišala pravilen odgovor.