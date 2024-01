Robert Golob postal lastnik družbe Star Solar

Družba Star Solar iz Nove Gorice, ki je od nedavnega v lasti Goloba, vodi pa jo njegova hči, je od državnega podjetja Borzen v času aktualne vlade prejela 230.000 evrov. To so sicer prihodki od trgovanja z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Na KPK so v zvezi z lastništvom v podjetju Star Solar včeraj prejeli prijavo, ki jo bodo preverili.