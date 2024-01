Školjka veliki leščur, o kateri je govoril DiCaprio, je največja vrsta školjke v Sredozemskem morju. V povprečju je velika med 30 in 50 centimetri, čeprav v dolžino lahko zraste tudi do 120 centimetrov. Gre za zaščiteno vrsto, ki jo ogrožajo sidranja in onesnaževanje morja, pa tudi ljudje, ki jo nabirajo zaradi želje po spominku. Leta 2020 je z morskimi tokovi v Tržaški zaliv prišel tudi parazit, ki jo napada.

DiCaprio je znan zagovornik okolja in podnebnih sprememb. Leta 1998 je ustanovil Leonardo DiCaprio Foundation, ki se osredotoča na projekte ohranjanja divjine in dostopa do zelenih tehnologij. Produciral je več dokumentarnih filmov o podnebnih spremembah in v njih tudi nastopal, vlagal je v tehnološka podjetja in projekte, ki se osredotočajo na obnovljivo energijo. Menda se trudi tudi živeti na način, ki je okolju prijazen, čeprav po svetu še vedno potuje z zasebnimi letali, ki puščajo velik ogljični odtis.