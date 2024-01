Ministrstvo ni kafič

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je debel mesec potrpežljivo čakal, da se njegov favorit za kmetijskega ministra Vojko Adamič vrne iz tujine, da bi ga lahko dal ustoličiti. Hkrati je napovedal, da bomo vsi pozitivno presenečeni, kako dobro ta upokojeni poklicni vojak pozna kmetijstvo. Toda te priložnosti nam ni ponudil. Zgodila se mu je poslanska skupina. Njeni člani so se pogovorili s kandidatom in podvomili o njegovem poznavanju kmetijstva. Za kazen se je moral za ministrsko kandidaturo žrtvovati nekdo od njih. Očitno je izštevanka an ban, pet podgan določila Matejo Čalušić, podpredsednico parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.