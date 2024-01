In kako rešiti RTV Slovenija? Zelo preprosto je. Treba bi bilo popraviti to, kar so zamudili avtorji in avtorice novele zakona o RTV Slovenija. Treba bi bilo napisati sistemski zakon o RTV Slovenija. Ta bi se moral lotiti treh tem: najprej problema financiranja, obstajajo jasni modeli in izračuni, sam navijam za progresivno dajatev znotraj dohodninskega sistema in obdavčitve pravnih oseb. Druga stvar je definiranje javne službe, tretja pa je opredelitev, kakšen je dodatni način financiranja iz proračuna, na primer tisti, ki ga je vlada pred tedni našla in nakazala sredstva iz urada za narodnosti. Država se sicer vseskozi spreneveda. Ministrstvo za kulturo natančno ve, da ima hiša programe, ki brez izdatne pomoči ne bodo preživeli.

Seveda so nekateri, predvsem črni boljševiki, zdaj zadovoljni, lahko se smejijo, vendar meni ni do smeha. Res mi ni vseeno za to institucijo, želim, da se stabilizira, hkrati svarim pred gesli o optimizaciji in rezih. Vem pa tudi to, da se bo, vsaj glede na sestavo uprave, glede na način delovanja predsednika uprave, glede na to, da bo sanacijo vodila ekipa znanih obrazov iz hiše, RTV Slovenija v kratkoročnem obdobju zelo težko rešila. To bo mučen, dolgotrajen, boleč proces.

Moram pa pripomniti, da se je Marcel Štefančič, jr. žal zmotil v svoji slavni izjavi o tem, katerih je več na RTV Slovenija. Bojim se, da so tisti, ki jih je zagovarjal in ki jih zagovarjam tudi jaz, v velikanski manjšini.