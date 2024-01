V Šaleški dolini imam kar nekaj znancev, ki jih visoko cenim, tudi spoštujem poštenost in skromnost tam živečih ljudi. Tako da v tem tekstu ne obravnavam prebivalcev te regije, temveč izpostavljam odgovornost vodilnih ljudi, ki so pripeljali celotno Šaleško dolino in Slovenijo do takšne situacije, ki jo lahko mirno poimenujemo kolaps.

Za vsakim propadlim gospodarskim projektom stojijo konkretni nosilci odgovornosti, ki jih je treba poimenovati in jim nastaviti ogledalo. Če se obrnemo nekaj let nazaj, ko je začelo razpadati šaleško gospodarstvo, lahko ugotovimo, da so pri tem sodelovale tudi politične strukture tako z levega kot desnega pola. Konkretno SD (Socialni demokrati) in SDS (Slovenska demokratska stranka) sta družno vodila precej propadlih projektov te regije in tudi širše. To pomeni, da denar nima barve.

O Vegradu in Hildi Tovšak je več ali manj znano, kako se je zadeva začela in tudi končala. Drugače je pa še z nedokončano zgodbo gradnje TEŠ 6 v kolaboraciji z Rudnikom Velenje, ki se že leta vleče pred sodišči zaradi večmilijonske korupcije in propada obeh podjetij, ki zagotovo sledi v nekaj letih. Predsednik vlade Borut Pahor in minister za gospodarstvo Matej Lahovnik sta leta 2010 dala zeleno luč za gradnjo TEŠ 6 na osnovi ponarejenih podatkov Rudnika Velenje o zalogah in cenah premoga, to študijo pa je pred tem izdelal finančni minister Franc Križanič. Treba je omeniti, da je izvirni greh investicije TEŠ 6 v predhodno podpisani pogodbi z Alstomom leta 2008, ko je HSE vodil Jože Zagožen iz SDS, ta stranka pa je tudi vodila takratno vlado.

Gorenje je po večletnem vodenju Franja Bobinca in njegovega finančnika Žige Debeljaka po poslovnem fiasku za bagatelo pristalo v kitajskih rokah. Danes pa oba kreatorja propada Gorenja vodita kar celotno državno gospodarstvo preko družbe Slovenski državni holding (SDH), eden od njiju pa tudi slovenski šport preko Olimpijskega komiteja.

Družinska naveza brat in sestra Romana Pajenk in Tomaž Ročnik sta uspešno uničila Probanko in celjsko Klasje. Ob tem sta pred izmikanjem rubeža uspešno prepisovala svoje imetje in nepremičnine na svoje najbližje. To je sicer znan modus operandi vseh novodobnih tajkunskih operacij.

Zanimivo je, da se je pred nekaj leti v to isto šaleško okolje priselil tudi sam Janez Janša, ki je lahko velik vzornik zgoraj navedenim, saj se je do sedaj uspešno izmikal vsem »svojim« finančno korupcijskim aferam.

Na koncu naj omenim, da je šaleški lobi še danes izredno močan, tako so dela na njihovem delu tretje razvojne osi prehitela belokranjski del gradnje hitre ceste, čeprav je Bela krajina imela vso dokumentacijo že urejeno, dočim v šaleškem delu gradnje te ceste še do danes nimajo potrjene dokumentacije. Kdor zna, pač zna.

Gorazd Cuznar, Črnomelj