Stavijo na povezovanje in kulinarično ustvarjanje

Januar je v občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Železniki že tretje leto zapored v znamenju kulinaričnega festivala Okusi Škofjeloškega. K povezovanju lokalnih gostiln in turističnih kmetij z lokalnimi pridelovalci in dobavitelji hrane želijo pritegniti tudi gostinske ponudnike v Žireh.