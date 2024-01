Danes 68-letni Rus Aleksej Pažitnov je leta 1984 izdelal legendarno videoigro tetris. Od tedaj so prodali že prek 500 milijonov izvodov igre. Saj jo poznate: barvni liki padajo z neba, igralec pa jih mora postrojiti v vodoravno vrsto brez razmikov, da se vrstica za vrstico brišejo. Če se liki naberejo do vrha zaslona, je igre konec. Kdor uspešno premaguje stopnje, je z vsako novo stopnjo nagrajen z višjo hitrostjo. Najboljši igralec je konec lanskega leta postal 13-letni Willis Gibson iz ameriške zvezne države Oklahoma, ki je kot prvi človek prišel do konca tetrisa. Igra sicer nima običajnega zaključka, temveč se konča, ko se zaradi potreb po učinkovitem pisanju kode za stare računalnike pripeti hrošč. Ta zamrzne oziroma obesi igro, da je ni več mogoče nadaljevati. Boti za igranje tetrisa so hrošče v preteklosti že dosegali redno, za človeške navdušence pa je sveti gral predstavljala 155. stopnja, ko je prvič mogoče sprožiti enega od hroščev za končanje igre.

Za nepremagljivo prepreko pri igranju tetrisa je sicer dolgo veljala že 29. stopnja. Ta je najhitrejša, vse naslednje ohranjajo njeno hitrost. S klasičnimi metodami vnosa ukazov v igralne ploščke pri tej stopnji preprosto ni bilo več mogoče pravočasno premakniti likov. Stvari so se spremenile leta 2011, ko so s tehniko hipertapkanja igralci prvič presegli 30. stopnjo. Nove hitrosti so dosegli z napenjanjem bicepsa, dokler se ni začel tresti, nato pa so tresljaje mišice izkoristili za hitrejše tipkanje na gumbe. S to metodo so lahko vnesli tudi po 600 ukazov na minuto, kar je desetkrat več od izkušenih amaterskih igralcev videoiger. Tudi s to tehniko so komaj dohajali hitrost tetrisa.

Mladenič presenetil izkušene igralce

Prava revolucija je sledila leta 2020, ko so zanesenjaki združili dve različni tehniki. Ena je temeljila na tapkanju na spodnji del ploščka, da se je ta odbijal ob prste, s katerimi vnašamo ukaze. Nov pristop je še podvojil hitrost vnosa ukazov, ljubitelji tetrisa pa so kmalu presegli 130. stopnjo. Ko so igralci dosegli 146. stopnjo, so jim začele nagajati barve padajočih likov, ki so lahko bili nenadoma tako temni, da jih skorajda ni bilo več mogoče ločiti od ozadja. Da so igralci dosegli to točko, so morali vzdrževati 40 minut popolne koncentracije.

Med prvimi, ki so javno napovedali lov na kritično 155. stopnjo, je bil lanski svetovni prvak v tetrisu Justin Yu. Svoje podvige je začel prenašati v živo prek spleta, a ga je že prvi dan prenosov presegel 13-letni igralec Blue Scuti oziroma Willis Gibson, ko je dosegel 153. stopnjo. Gibson ni obupal in je že kmalu v novem poskusu dosegel obljubljeno 155. stopnjo, igra pa se ni obesila. V trenutku nezbranosti je namreč zgrešil priložnost za kombinacijo potez za vklop hrošča. Naslednja priložnost se mu je ponudila šele pri 157. stopnji. V drugo ni zgrešil. S podvigom pa se je vpisal v zgodovino te legendarne igre.

»Še pred nekaj leti so vsi mislili, da je to nemogoče,« je mladeničev podvig komentiral Vince Clemente, predsednik organizacije, ki pripravlja svetovna prvenstva v tetrisu. Izvršna direktorica podjetja Tetris Maya Rogers pa je dodala: »Čestitke za ta izjemen dosežek, ki je ovrgel vse predpostavke o omejitvah pri tej legendarni igri.«