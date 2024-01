Na tekmo, ki se bo začela ob 16.30, se je uvrstilo vseh pet Slovencev. Anže Lanišek (149,8) je bil peti, šesti Peter Prevc (147,8), ki je s 140 m dosegel največjo daljavo kvalifikacij, sedmi Lovro Kos (147,4), Timi Zajc (142,1) 13., Domen Prevc (124,3) pa 39.

V prvi seriji na izpadanje se bo Lanišek pomeril s Švicarjem Simonom Ammannom, štirikratnim olimpijskim zmagovalcem, Peter Prevc z Ukrajincem Jevgenom Marušjakom, Kos s Švicarjem Remom Imhofom, Zajc s Fincem Eetujem Nousiainenom, Domen Prevc pa z Japoncem Renom Nikaidom.

V boju za zlatega orla in skupno zmago na prestižni novoletni turneji sta ostala praktično le še dva skakalca. Kobajaši ima le okrog 2,5 metra (4,8 točke) prednosti pred Andreasom Wellingerjem. Ta je bil v kvalifikacijah deveti (144,3) in se še vedno nadeja, da bo kot prvi Nemec po Svenu Hannawaldu in letu 2002 osvojil skupno zmago.