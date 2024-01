»V Belgorodu aktiviran sistem zračne obrambe - sestreljenih je bilo deset brezpilotnih letalnikov. Dve osebi sta bili ranjeni,« je danes v objavi na omrežju Telegram zapisal guverner ruske obmejne regije Vjačeslav Gladkov. »Na družbenih omrežjih sem videl več pozivov, v katerih ljudje pišejo: Pomagajte nam priti na varno. Seveda bomo to storili. Nekaj družin smo že preselili,« je v videoposnetku še dejal guverner Belgoroda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudi bodo po njegovih besedah preselili v kraje, bolj oddaljene od meje z Ukrajino. Gladkov je ob tem opozoril, da morda ne bodo mogli zagotoviti ugodnih pogojev za vse, ki se bodo odločili za evakuacijo, in na pomoč pozval kolege iz okoliških regij. Ukrajinske sile so v zadnjem času večkrat obstreljevale mesto Belgorod, ki leži približno 30 kilometrov od rusko-ukrajinske meje. Poleg tega so ponoči izvedle zračni napad na polotok Krim, kjer je zračna obramba po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sestrelila 36 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

V mestu Sevastopol na zasedenem polotoku se je danes že trikrat oglasil alarm, ki svari pred zračnimi napadi, toda žrtev ali škode ni bilo, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Še en dron naj bi ruske sile sestrelile nad regijo Krasnodar, ki leži vzhodno od Krima.

Zračne napade so medtem ponoči izvajale tudi ruske sile, poroča AFP. Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je nad več regijami po vsej državi skupno sestrelila 21 od 29 eksplozivnih dronov tipa šahed, ki jih je ponoči izstrelila Rusija, poročil o večji škodi pa ni bilo.

Rusija naj bi v napadih na Ukrajino uporabila severnokorejske rakete

Severna Koreja je Rusiji priskrbela balistične rakete in raketomete, uporabljene v nedavnih napadih na Ukrajino, je v četrtek sporočila Bela hiša. Ukrajinske sile sicer za zdaj ne morejo potrditi, da je šlo za severnokorejsko orožje. Rusija naj bi skušala dobiti rakete tudi od Irana, saj ji je po skoraj dveh letih vojne začelo primanjkovati orožja.

Rusija je severnokorejske rakete z dosegom okoli 900 kilometrov izstrelila v dveh napadih v zadnjem tednu, je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby. Po informacijah Bele hiše je Pjongjang priskrbel Moskvi rakete in raketomete. »To je resna in skrb vzbujajoča zaostritev severnokorejske podpore Rusiji,« je dodal.

Po informacijah ZDA naj bi Rusija skušala kupiti tudi iranske rakete, je Kirby še dejal v četrtek, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prepričan je, da nedaven razvoj dogodkov kaže, da bi moral ameriški kongres podpreti dodatno vojaško pomoč Ukrajini. »Ključnega pomena je, da se kongres odzove na ta trenutek in Ukrajincem zagotovi vse, kar potrebujejo za svojo obrambo,« je dejal Kirby.

Ukrajinska vojska je sicer po poročanju AFP danes sporočila, da na tej točki še ne more potrditi, ali je v resnici šlo za severnokorejske rakete. »Na tej stopnji še nimamo informacij o uporabi omenjenih raket. Glede na izjavo ZDA bodo naši strokovnjaki preučili njihove ostanke in potem bomo lahko povedali, ali je temu res tako ali ne,« je za ukrajinsko televizijo dejal tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil Jurij Ignat.

Ameriška opozorila so se zvrstila ravno v času, ko je severnokorejski voditelj Kim Jong-un pozval k okrepitvi proizvodnje raketometov v pripravah na domnevni vojaški obračun z Južno Korejo in ZDA, poročanje severnokorejskih medijev povzema AFP.

Velika Britanija je že obsodila rusko uporabo severnokorejskih raket. »Rusija se zaradi svojih ciničnih in nepremišljenih vojaških ciljev v Ukrajini obrača na Severno Korejo, da bi pridobila orožje. To kaže na njeno izolacijo na svetovnem prizorišču in je znak njenega obupa,« je sporočilo britansko zunanje ministrstvo. ZDA so sicer že oktobra opozorile, da je Severna Koreja dostavila Rusiji več kot 1000 kontejnerjev z vojaško opremo, a so šele sedaj poročali o uporabi tega orožja.