Kaj res šteje?

Želim(o) vam lepe in mirne praznike ter srečno in zdravo novo leto, so najpogosteje izrečene želje v tem času. Ob simboličnem prelomu let, ko več razmišljamo o minljivosti, preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, izrekamo novoletne obljube, ki jih kmalu pozabimo in/ali prekršimo. Naš odnos do praznikov pa najbolj opredeljuje potrošniška ideologija, ki praznike komercializira.