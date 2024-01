Preživela potnika v Andih

SANTIAGO DE CHILE, 22. dec. (AP) – Policijska patrola je našla danes v zasneženih Andih dva potnika, ki sta preživela katastrofo urugvajskega letala. Letalo se je zrušilo pred dvema mesecema. Oba potnika sta se uspela obdržati v nenavadno težkih vremenskih razmerah vse od 13. oktobra. Preživela Robert Canessa in Urta i Fernando Parado Dolgay sta se s planin spustila v neko dolino, da bi poiskala pomoč še za druge preživele potnike. Pravita, da je v planinah še 14 ljudi, ki so ostali pri življenju.

Delo, 23. decembra 1972

Šestnajst preživelih

SAN FERNANDO, 23. dec. (UPI) – Sedemdeset dni po katastrofi urugvajskega potniškega letala med zasneženimi vrhovi Andov so našli 16 potnikov, ki so preživeli nesrečo.

Presenetljivo novico o preživelih sta v petek prinesla člana urugvajskega rugbyskega moštva 20-letni Roberto Canessa in 23-letni Fernando Parado Dolgay, ki sta deset dni hodila po zasneženih pobočjih. Na policiji sta izjavila, da je živih še 16 izmed skupno 45 potnikov in članov posadke.

Letalo je 13. oktobra v snežnem metežu treščilo v andsko pobočje v nadmorski višini 6000 metrov na čilsko argentinski meji. Kazalo je, da ni nihče ostal živ. Turboreaktivno letalo »F-27« je peljalo iz Montevidea rugbyjsko moštvo, ki je nameravalo odigrati nekaj tekem v Čilu.

Na kraj nesreče so poslali helikopterje, ki so odpeljali šest preživelih. V letalskih razbitinah je ostalo še osem potnikov, ki pa jih zaradi snežnega viharja niso mogli rešiti. Pripeljali so jim prvo pomoč v hrani in obleki.

Športnika sta izjavila, da je ob letalski nesreči umrlo 21 ljudi. Ostalo jih je 24, med katerimi jih je kasneje osem umrlo zaradi snežnega plazu ter lakote in izčrpanosti.

Delo, 24. decembra 1972

Po sili kanibali

MONTEVIDEO, 29. dec. (Tanjug) – Ugibanja, da se je 16 preživelih potnikov iz urugvajskega letala, ki je pred dvema mesecema in pol strmoglavilo v zaledenelem pogorju Andov, v obupu zateklo h kanibalizmu, so se sinoči s priznanjem preživelega Alfreda Delgada izkazala za resnična. »Tega nismo hoteli, a drugega izhoda ni bilo in morate nas prav razumeti,« je v imenu desetih preživelih, ki so se sinoči iz Santiaga vrnili v Montevideo, izjavil Delgado.

Urugvajsko letalo je s 40 potniki, člani študentske rugby ekipe in njihovimi prijatelji, ter petimi člani posadke 13. oktobra strmoglavilo v Andih blizu argentinsko čilske meje. Po desetdnevnem iskanju so bili trdno prepričani, da ni nihče od potnikov preživel, a 22. decembra je svet zvedel za novico, da je 16 ljudi ostalo živih. V Andih so prebili 70 dni; kot so sprva trdili, so ostali pri življenju ob čokoladi in juhi iz mahovine, ki so si jo kuhali.

Nekateri so takoj podvomili v to zgodbo in zasumili, da gre za kanibalstvo. Razvedelo se je, da so reševalci našli na kraju nesreče le šest trupel, a baje je okoli razbitin letala ležalo veliko človeških kosti. Čilske oblasti so novinarje opozorile, naj bodo obzirni, ker za vse take govorice ni tehtnejših dokazov. Preživeli so molčali. (…)

Prvih deset se je vrnilo v Montevideo sinoči in pred sorodniki in prijatelji so priznali, da so bili v obupu, ko jim je v ledeni skorji grozila smrt, prisiljeni jesti meso svojih umrlih sopotnikov.

Kaže, da vsi skušajo razumeti brezup nesrečnežev in za zdaj ni še nihče obsodil njihovega ravnanja. Profesor medicinske fakultete v Santiagu dr. Armanda je pojasnil ta kanibalizem z omračitvijo uma v smrtnem strahu. Tudi njegov kolega, profesor prava na isti univerzi Schwitzer je mnenja, da preživelih ni mogoče obsojati. Znani teolog iz Vatikana Gino Concetti pa je izjavil, da je s teološkega in moralnega stališča kanibalstvo v takem primeru upravičeno. »Človeško truplo je samo po sebi brez pravic, a živi imajo svoje obveznosti do skupnosti in zato je etično upravičeno, da so preživeli v skrajni sili posegli po mesu svojih mrtvih tovarišev.«

Delo, 2. januarja 1973

Strahotna izbira

SANTIAGO, Čile. — Ponesrečenci v letalu, ki je treščilo na tla visoko v Andih, 12. oktobra lani, so bili postavljeni pred strahotno izbiro, ko je začelo zmanjkovati pičle hrane, kolikor jo je bilo v letalu.

Od preživelih se jih je 16 odločilo, da se bodo skušali ohraniti pri življenju s tem, da bodo jedli meso svojih mrtvih tovarišev. Dva sta to odklonila in rajše umrla. (…)

Ameriška domovina, 2. januarja 1973

