Sreča in odnosi, odnosi, odnosi

Srečno novo leto. Sreča. Najpogosteje izrečena beseda minulih dni. A kaj sreča sploh je? Če pogledamo v slovarje, ti srečo definirajo kot stanje velikega duševnega ugodja (SSKJ), dobrega počutja, zadovoljstva in veselja (Merriam-Webster). Ko po svetu izvajajo ankete, kaj je ljudem najpomembnejše, je sreča vedno na vrhu seznama. Biti srečen se zdi najbolj želen cilj naših življenj. V psihologiji je zato že stoletje ena od skrbno proučevanih tem. Kaj so pogoji za srečo in kaj ovire? Kako jo doseči in kako obdržati? Kaj so njene skrivne formule?