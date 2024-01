James Yorkston, škotski folk glasbenik​: Tradicija se bo ohranila sama

»Že zelo zgodaj sem se naučil, da sem lahko samo James Yorkston,« o sebi in svojih sodelovanjih pravi škotski glasbenik, eden vodilnih iz novejšega vala modernih folkovskih glasbenikov. Ti do večstoletne tradicije pristopajo tako, da v njej iščejo nove in časom primerne poudarke, s katerimi jo osvežujejo in predajajo naslednjim generacijam. Kot član gibanja Fence Collective, kjer so si inštrumente med drugimi podajali King Creosote, KT Tunstall, Johnny Lynch, člani skupin The Beta Band in Kid Canaveral, se je toliko sprostil v izvedbi, da se je povsem osamosvojil in praktično s prvo pesmijo Moving Up Country, Roaring the Gospel navdušil glasbeni svet. Tudi v kasnejših projektih je navduševal z razširjanjem glasbenih obzorij, občasno sodeloval s skupinama The Athletes in Big Eyes Family Players, se s triom Yorkston/Thorne/Khan preizkusil v nekoliko bolj svobodnejših glasbenih oblikah, v zadnjem času pa sodeluje s švedskim glasbenim kolektivom The Second Hand Orchestra, h kateremu je za zadnji projekt The Great White Sea Eagle privabil tudi pevko skupine The Cardigans – Nino Persson.