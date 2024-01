Črno zlato v zeleni prihodnosti

Zeleni prehod zahteva temeljito preoblikovanje energetskega sistema, kot ga poznamo danes. Države članice Združenih narodov so na nedavnem podnebnem vrhu v Dubaju sprejele zavezo o prehodu stran od fosilnih goriv. Da bi zmanjšala svojo odvisnost od ruske nafte, si EU vse od ruske agresije na Ukrajino intenzivno prizadeva za pospešen prehod na obnovljive vire energije. Evropa naj bi bila podnebno nevtralna leta 2050. Nekatere jedrne države so že suvereno napovedale prepoved proizvodnje avtomobilov z notranjim izgorevanjem do leta 2035, ves zahodni svet je tako ali drugače usmerjen v elektrifikacijo v vseh sektorjih. Nafte torej že jutri ne bomo več potrebovali, mar ne?