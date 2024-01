Kultura trpljenja in evtanazija

Zagovorniki uzakonitve pravice do pomoči pri končanju življenja (PPKŽ) pogosto slišimo, da smo del »kulture smrti«. Ta izraz v splavu in v evtanaziji prepozna promocijo smrti in uničevanja življenja. Oznako »kultura smrti« je razširila enciklika papeža Janeza Pavla II. Evangelij življenja (1995) in je odtlej protipol katoliške »kulture življenja«, ki slavi svetost človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Ne glede na kakovost tega življenja za tistega, ki ga živi.