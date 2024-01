Gogi

Pred skoraj dvajsetimi leti sta se v dvorani na Kodeljevem v finalu državnega prvenstva v košarki spopadla domači Slovan in gostujoča Olimpija. Bila je peta, odločilna tekma in dvorana je bila nabito polna, kot je bila zaradi košarke le še takrat, ko sta tam igrali šentviška in bežigrajska gimnazija. Za Slovana, ki je takrat prvič in zadnjič igral v finalu, sta takrat igrala zimzeleni Saša Dončić, ki je v rdeče-belem dresu doživljal zapoznele vrhunce svoje kariere, in mladi reprezentant Miha Zupan, ob njiju pa še devetnajstletni Goran Dragić.