Šejki in prostitutke

Na stotisoče prebivalcev Carigrada je ob koncu leta zaprlo ceste proti carigrajskemu mednarodnemu letališču v Arnavutköyu, ko so se zbrali na veličastnem sprejemu letala z igralci turških nogometnih velikanov Galatasaraya in Fenerbahçeja, na koledarjih katerih je bil dan pred tem zapisan turški superpokal, tradicionalna vsakoletna tekma med prvakom države in zmagovalcem nacionalnega pokala. Neposvečenemu tujcu se je moralo zdeti nenavadno, če ne že kar nadrealistično: čeprav gre za stoletje stara in med seboj osovražena mestna tekmeca, njun derbi, imenovan Kıtalararası oziroma medcelinski derbi – glede na to, da je Galatasaray iz evropskega dela Carigrada, Fenerbahçe pa iz azijskega –, pa je tekma z izjemno visokim tveganjem, so navijači obeh klubov tokrat objeti peli in proslavljali vrnitev svojih priljubljenih igralcev, objeti pa so iz letala prišli tudi igralci dveh kultnih carigrajskih klubov. To je bil povsem neverjeten prizor, ki ga ni bilo mogoče videti že celo stoletje, še odkar se je na prijateljski tekmi na carigrajskem stadionu Taksim davnega leta 1934 pretep med igralci sprevrgel v pretep med navijači, pretep med navijači pa v velike poulične nerede, s čimer se je za vedno končala romantična, prijateljska narava mestnega derbija: pred desetimi leti so na primer navijači Galate napadli devetnajstletnega navijača Fenere in ga z noži zabodli do smrti.