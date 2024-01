Županja darovala že več kot milijon evrov

Tako kot vsako leto so tudi lani med božičem in silvestrovim komunisti v avstrijskem Gradcu na tako imenovani dan odprtih računov dali svoje bančne podatke na vpogled javnosti. In tako kot vsako leto so tudi lani na avstrijskem Štajerskem člani komunistične stranke, ki zasedajo kakršne koli politične funkcije, velik del svojih prihodkov darovali pomoči potrebnim. Lani so tako darovali kar 270.000 evrov in z njimi pomagali več kot 2300 posameznikom in družinam. Od leta 1998 so komunistični funkcionarji od svojih plač darovali že 3,2 milijona evrov in z njimi pomagali več kot 26.000 ljudem. Vsak od komunističnih politikov načeloma lahko obdrži največ 2500 evrov neto, ostalo daruje. Tako tudi graška županja Elke Kahr, ki je doslej od svojih 8300 evrov županske plače na mesec obdržala le 2000 evrov in v vseh letih, odkar službuje na različnih funkcijah, darovala že okoli 1,1 milijona evrov. Županja, ki je znana po tem, da je, še preden je leta 2021 po zmagi na lokalnih volitvah sedla na županski stolček, znala nebirokratsko in hitro pomagati ljudem v stiski, je enak odnos do njih obdržala tudi na visoki funkciji, prav tako tudi veliko empatije in razumevanja za tiste, ki jim je v življenju postlano precej slabše kot njej. Županja opaža, da je med njimi čedalje več ljudi, ki imajo zaposlitev in niti ne najnižje prihodke, vendar jih iz tira pogosto vržejo visoki stroški energije, ogrevanja oziroma letni poračuni za oboje. Lani jeseni se je graška županja uvrstila med devet najboljših županj in županov na svetu, na lestvici sklada City Mayors Foundation s sedežem v Londonu so njeno uvrstitev med drugim utemeljili z dejstvom, da pretežni del svojega prihodka daruje pomoči potrebnim.