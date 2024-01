Dragocena izgubljena razglednica

Carl Sferrazza Anthony je zgodovinar in avtor številnih knjig o ameriških prvih damah, mnoge od predsedniških žena je tudi osebno spoznal, jih intervjuval, Nancy Reagan pa je celo služil kot pisec njenih govorov. Njegovo zanimanje za prve dame Bele hiše se je začelo kot posledica njegove druge strasti – že kot mladostnik je namreč na razglednici, na kateri je bila upodobljena Bela hiša, začel zbirati podpise ameriških predsednikov in jim v ta namen začel pošiljati pisma. Pravi, da so nanje včasih odgovorili njihovi tiskovni predstavniki, predsedniki le redko, vedno pa so mu na njegova pisma odgovorile žene ameriških predsednikov, za katere meni, da imajo na politiko svojih soprogov precej večji vpliv, kot se zdi na prvi pogled. Do julija lani je Anthony zbral podpise osmih ameriških predsednikov in njihovih žena, na razglednico so se podpisali Gerald R. Ford in Betty Ford, J. Carter in Rosalynn Carter, Ronald Reagan in Nancy Reagan, George Bush in Barbara Bush, Bill Clinton in Hillary Rodham Clinton, George Bush in Laura Bush, Barack Obama in Michelle Obama ter Jill Biden. Tistega dne konec lanskega julija, ko je sedel v kavarni v Washingtonu, je po tistem, ko je razglednica več kot leto dni ležala v nekem sefu v Beli hiši, občudoval tudi zadnji podpis, nanjo se je podpisal še aktualni predsednik ZDA Joe Biden. Anthony pravi, da je v času predsedovanja Donalda Trumpa razmišljal, da bi razglednico v podpis poslal tudi njemu, a se je bal, da bi jo ta utegnil uničiti. Kljub temu z njo ni imel sreče. Ko se je iz kavarne vračal v hotel, mu je razglednica nekje na poti zdrsnila iz plastične srajčke. Čeprav jo je zatem več ur iskal, tega edinstvenega dokumenta ni več našel. Ostala mu je le fotografija razglednice, ki jo je posnel v kavarni in jo poslal svoji sestri s sporočilom, da je končno dobil tudi zadnji avtogram, ki ga je želel imeti.