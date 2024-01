Izgnana tik pred maturo

Victoria Ovbiagele je stara 18 let in je do prejšnje pomladi skupaj s svojim bratom dvojčkom, dvema sestrama in mamo živela v Kemptnu na Bavarskem. Tja se je priselila, ko ji je bilo devet let, tam je končala osnovno šolo, nato srednjo šolo in junija bi morala šolanje končati z maturo. V njeni omari je že visela obleka za maturantski ples. Toda Victoria ni maturirala, niti ni prišla na maturantski ples. Maja lani je v njihovo stanovanje vdrla policija in odvedla Victorio in njeno družino. Naslednje jutro so vsi sedeli v letalu za Nigerijo, državo, v kateri so se sicer rodili, a jim je zato, ker so večji del svojega otroštva preživeli v Nemčiji, postala tuja in nerazumljiva. Društvo Bavarski begunski svet je sprožil pobudo, v kateri skuša zbrati dovolj denarja, da bi vsaj Victorio vrnili v Nemčijo in ji omogočili izobrazbo, z zbranim denarjem pa želijo pomagati tudi preostali družini, ki trenutno biva v prehodnem bivališču v Benin Cityju. Na njihovi spletni strani Victoria opisuje, kako družina živi v Nigeriji in kako težko jim je, ker so jih iztrgali iz kroga prijateljev in sošolcev. »Vse nam je tuje,« piše Victoria, »kultura, vročina, higienske razmere, običaji, preprosto vse.« Nobeden od otrok ne hodi več v šolo, ne počutijo se varne, ne vedo, kje bodo v prihodnje živeli, dobrih šol si družina ne more privoščiti. Njihova mama ne najde zaposlitve in otrok ni sposobna preživeti, ti so shujšani in pogosto bolni, denarja za zdravniško oskrbo nimajo. Victoria trenutna pomaga starejši gospe na tržnici in s tem zasluži za najnujnejše, a pravi, da je nekaj mesecev po izgonu iz Nemčije njena družina psihično na dnu. Edino njeno upanje je, da se nekega dne lahko vrne v Nemčijo in tam dokonča šolanje, to pa je draga, trnova in negotova pot.