Pri 43 letih prvič objela svojega očeta

Mona Lisa Jespersen živi na jugu Švedske, v kraju Mörrum si je izučena steklopihalka in kuharica ustvarila družino. Ima štiri otroke in v drugem zakonu živi s Stefanom Jespersenom. Del otroštva je preživela pri starih starših, deklica temnih las in temnih oči je bila namreč sad vroče, a kratkotrajne počitniške ljubezni njene matere in Grka s Krete, o katerem tudi njena mama ni vedela ničesar, niti pravega imena ne. Ko je bila stara dve leti in pol, sta z mamo prvič potovali na Kreto, da bi ga našli, pozneje ga je iskala še večkrat, tudi s pomočjo švedskih in grških oblasti, a vselej brez uspeha. Dokler ji februarja lani najstarejša hči ni svetovala, naj naredi DNK-test in začne raziskovati svoje korenine. Očeta kljub temu ni našla. Toda ena njenih prijateljic s facebooka je našla hčer dekleta, ki je takrat na Kreto potovala skupaj z njeno mamo, in ta je v zapuščini medtem preminule mame res našla fotografijo obeh staršev Mone Lise. Eden od znancev, ki živi v Chanii na Kreti, je s to fotografijo začel poizvedovati po otoku, Mona Lisa pa se je z družino usedla na letalo in odpotovala v Grčijo. Fotografijo je ponatisnil tudi lokalni časopis in čez čas se je zdelo, kot da ji očeta pomaga iskati ves otok. Septembra lani je iskanje obrodilo sadove in Mona Lisa je pri 43 letih prvič objela svojega očeta.