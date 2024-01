Kingsi nadaljujejo slab niz izidov po božičnem premoru. Izgubili so zadnje štiri dvoboje, premagali pa le San Jose 28. decembra. Kasneje so sledili porazi proti Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers in Toronto Maple Leafs, ponoči pa je bil boljši še Detroit, čeprav so kralji večkrat streljali proti vratom tekmeca (43:26).

Los Angeles je na lestvici zahoda šesti s 46 točkami, na vrhu imajo Colorado Avalanche 53 točk, Winnipeg Jets 52, Vancouver Canucks pa 51. V svoji pacifiški diviziji so Kopitar in druščina tretji za Vancouvrom in Vegas Golden Knights (49 točk).

Kralji so dvoboj zelo dobro začeli in po dobrih štirih minutah vodili z 2:0. Ob koncu druge je bil natančen Adrian Kempe, po podaji Kopitarja pa je na 2:0 dve minuti in pol kasneje povišal Matt Roy. Detroit je preobrat pripravil v drugi in na začetku tretje tretjine. Robby Fabbri je v 30. in 46. minuti dosegel gola za 1:2 in 3:2, vmes pa je v 38. minuti izenačil Jeff Petry.

Los Angeles je po drugem zadetku na tekmi Kempeja izsilil podaljšek, v njem pa odločitve ni bilo. V kazenskih strelih so gosti zadeli s prvima poskusoma, kralji pa so oba zgrešili in na domačem ledu prejeli le točko.

Kopitarja in soigralce v naslednjih dveh tednih čaka serija šestih gostovanj. Prvo od teh bo na sporedu v Washingtonu pri Capitals v nedeljo ob 21. uri.