Med decembrsko preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki je potekla od 11. do 31. decembra, so policisti preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Odredili so 27.935 alkotestov, od tega jih je bilo 654 pozitivnih. Med pozitivnimi je bilo 409 preizkusov z rezultatom do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri 245 preizkusih pa je bila vsebnost alkohola nad 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. Odredili so tudi 35 strokovnih pregledov za prisotnost alkohola in 66 za prisotnost drog.

Policija v skrbi za zdravje in varnost voznikov in drugih udeležencev v prometu vse leto opozarja na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, s tovrstnimi akcijami pa poskuša še dodatno zmanjšati prisotnost omenjenih snovi v prometu. »Dejstvo je, da že prvi popiti kozarec alkoholne pijače vpliva na naše zaznavanje, zmožnost presoje in odzivni čas. Zato vse udeležence v prometu ponovno spodbujamo k uresničevanju vizije 0,0,« so zapisali na policiji.

Na območju mariborske policijske uprave so z alkotestom preizkusili 3955 voznikov ter odredili šest strokovnih pregledov za ugotavljanje prisotnosti alkohola in 13 za prisotnost mamil, zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Pod vplivom alkohola so vozili kar 104 vozniki, od tega je pri 65 koncentracija znašala do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri 34 voznikih pa nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pet voznikov je preizkus alkoholiziranosti odklonilo, sedem pa so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali.

Na območju koprske policijske uprave so policisti preizkusili z alkotestom 1421 voznikov. Med pozitivnimi je bilo 31 preizkusov z rezultatom do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri 17 preizkusih pa je bila vsebnost alkohola nad 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. Devet voznikov je bilo pozitivnih na prepovedane droge.

V času preventivne akcije so policisti na območju murskosoboške policijske uprave z indikatorji alkohola preizkusili 2000 udeležencev v cestnem prometu. Ugotovili so, da je pod vplivom alkohola vozilo 33 voznikov, od tega je pri 19 voznikih koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.