Valerija Jelen Kosi je v odstopni izjavi zapisala: »Kot pravnica sem vso svojo poklicno kariero zavezana spoštovanju načel pravne države, zato ne more biti del oblasti, ki se samovoljno ter avtoritarno odloča, katere ustavne odločbe so po njenem prepričanju tako pomembne, da jih bom spoštovala, in katere niso.«

odziv ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan

V protestni izjavi, ki so jo pripravili v Slovenskem sodniškem društvu, so zapisali, da protestirajo proti kršenju pravnega reda, ker vlada in državni zbor ignorirata odločbo ustavnega sodišča, in sicer prav to, ki varuje neodvisnost sodstva proti izvršni in zakonodajni veji oblasti. »S tem so predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti zlorabili svojo moč, nam sodnikom v posmeh, vsem skupaj pa v hudo sramoto,« so zapisali v izjavi.

Dodajajo, da je neto plača najnižje plačanega sodnika za okoli 1300 evrov zaostaja za prejemki najnižje plačanega poslanca in celo neto plača vrhovnega sodnika nižja od neto prejemkov najnižje plačanega poslanca.

S protestno izjavo so se odzvali tudi tožilci. Predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Boštjan Valenčič je povedal, da od vlade in državnega zbora pričakujejo dosledno spoštovanje načela pravne države, torej takojšnjo uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Če se to ne bo zgodilo, bodo tožilci ta ali prihodnji mesec stavkali, nadaljevali bodo tudi postopek vlaganja tožbe, je napovedal.