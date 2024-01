(Nedeljski dnevnik) #reportaža Sokolarstvo: Dan za dnem v družbi ujed

Simon Pernat je eden redkih sokolarjev pri nas. To je tistih posameznikov, ki si jih radi predstavljamo z iztegnjeno roko in rokavico, na kateri sedi sokol in čaka, da vzleti. Resnica sicer ni daleč od te predstave, a je veliko širša. Čeprav je bilo sokolarstvo, to je lov na divje živali z dresirano ptico ujedo, v času habsburške monarhije na naših tleh dobro razvito, je po drugi svetovni vojni skoraj povsem poniknilo. Danes je pri nas 40 lastnikov ptic ujed, toda aktivnih je le kakšnih 15 sokolarjev, ki tudi lovijo, in med njimi je Simon, ki ima v Muti pri Dravogradu, ob gozdnem robu in odmaknjen od vrveža ljudi, svoje kraljestvo, ki ga naseljuje 38 ujed.