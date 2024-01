Padel s kolesa in zaspal

Zadnjo lansko rubriko smo zaključili s poročilom o neslavnih »junakih« leta 2023, ki so bili tako zelo pijani, da sploh niso vedeli, kje so. Izstopal je Koprčan, ki je obležal poleg avta, a vseeno bežal pred policijo, pa moški, ki je zaspal kar v prižganem avtu, parkiranem sredi ceste. Skozi celo leto opozarjamo na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, pa naj bo to pri voznikih avtov, motoristih, kolesarjih, pešcih. Na žalost tudi v prvi rubriki novega leta nimamo dobrih novic. En večer pred nekaj dnevi se je namreč na Kozini »zložil« moški s kolesom, pri čemer je bil za padec kriv sam. Policisti so ga našli, kako je spal kar na tleh, več kot očitno pa naj bi bilo, da je bil pijan in/ali zadrogiran. Se lahko, prosim, dragi naši bralci in vsi ostali, zresnimo in nehamo piti, ko vozimo?

Pijan v srno

Še eno pijansko imamo. In ta, na žalost, vključuje tudi žival. Ne gre za lepo basen, ki bi bralca ponesla nazaj v otroštvo. Prej za grozljivko. Na pomurski avtocesti je namreč voznik z avtom, v katerem je bila še ena potnica, trčil v divjad. Take nesreče so lahko tragične že na lokalnih cestah, kaj šele na avtocesti, kjer so omejitve hitrosti višje. Na srečo je v tem primeru nastala le materialna škoda. Res je, da se je nesreča pripetila v temi, a je možakar avto vozil – prav ste ugotovili, dragi bralci – pod vplivom alkohola.

Žena, zadnjica in žaljivke

V manjšem kraju v hrvaškem Zagorju je med dvema sosedoma zavrelo, ker 52-letnik ni upošteval ene od božjih zapovedi – ne želi svojega bližnjega žene. Zaželel si jo je in si jo vzel. Prevarani mož je za afero izvedel iz sporočil, ki sta si jih zaljubljenca pošiljala. Beseda je dala besedo, oba sta pristala na sodišču in bila oba spoznana za kriva kršenja javnega reda in miru. 52-letnik je sosedu namreč večkrat pokazal rit, čeprav je to zanikal. »Mogoče so mi zaradi slabe elastike hlače same padle do kolen,« se je skušal izviti. S posnetka 47-letnega soseda je bilo razvidno, da laže. Tudi ta ni priznal krivde za žaljivke, s katerimi je na ulici obkladal soseda. »Lopov si! Le kaj si ji natvezil, da te je hotela? Lažnivec nemarni pijani!« je kričal. Zgleda sicer, da njun spor presega intimne odnose z isto žensko, saj naj bi bil ključen problem hiša, v kateri se je starejši rodil, mlajši pa zdaj v njej stanuje. Sodnik je oba spoznal za kriva. Prvemu je zaradi omalovaževanja moralnih čustev naložil 70 evrov kazni, drugemu zaradi žalitve 50.

Urok veselega decembra

Božično-novoletni prazniki so čas za družino. Brazilskim kriminalcem gre zakonodaja na roko, saj tiste, ki se vzorno vedejo in upoštevajo pravila, za nekaj dni izpustijo na prostost. Vse lepo in prav, če bi res šli domov in če bi se potem res vrnili nazaj v celico. Izredni izpust so samo v prestolnici odobrili 1785 obsojencem, nekaj več kot 250 pa se jih ni vrnilo nazaj. Po eni strani razumljivo. Na veseli december, ko se zabave odvijajo prav na vsakem vogalu, pa naj bo to v Riu de Janeiru ali v Ljubljani, se je res težko zapreti med štiri stene (celice) in upati na boljše čase. Med ubežniki naj bi bili tudi najmanj dve vodji zloglasnih mamilarskih tolp. Zanimivo je, da pravilo, ki se marsikateremu državljanu zdi sporno, še vedno uveljavljajo. Slabe izkušnje imajo namreč že od prej. Leta 2022 je namreč na tak način dokončanju zaporne kazni ubežalo kar 43 odstotkov izpuščenih.

Zbogom, moškost!

Prvo letošnjo rubriko zaključujemo s še eno zgodbo iz Brazilije, ki jo bodo težko brali bralci moškega spola. Govori namreč o ženski, ki je pravico vzela v svoje roke ter v slogu zob za zob obračunala s svojim možem. Kaj se je zgodilo? 34-letnica je izvedela, da naj bi njen mož posilil njeno petnajstletno nečakinjo. Zvabila ga je v posteljo, ga za roke in noge privezala nanjo, nato pa mu z britvico odrezala … no, njegov organ. Ud je fotografirala, ga odvrgla v školjko in potegnila vodo. Policijo je poklicala sama in povedala, da ga je odplaknila zato, da mu ga ne bi mogli prišiti nazaj. Moškega so odpeljali v bolnišnico, ona pa se je zaradi poskusa umora znašla v priporu.