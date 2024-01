Vrenje v zdravstvu: Zadnji v vrsti

Bolniki, ki so nas v zadnjih mesecih opozorili na neprijetne izkušnje z javnim zdravstvom, so omenjali predvsem nered. Nekateri so pripovedovali o ambulantah, kjer se na klice skoraj ne odzivajo, drugi o raznovrstnih napakah v informacijskih sistemih, tretji pa so izpostavili nenavadno odlaganje terminov zdravljenja. Bralci so večinoma v isti sapi povedali, da so imeli v zdravstvu tudi dobre izkušnje. Ogromne razlike, ki se pojavljajo celo v istih ustanovah, so jih čudile. Spraševali so se tudi, kako se godi tistim bolnikom, ki se ne zmorejo postaviti zase.